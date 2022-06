Pallanuoto | Giochi del Mediterraneo 2022 | i convocati dell’Italia Nazionale sperimentale in Algeria

(Di giovedì 16 giugno 2022) Non solo i Mondiali di Budapest. Doppio appuntamento, anche se con una, praticamente giovanile, per l’Italia al maschile della. Gli azzurri saranno in scena infatti dal 24 al 30 giugno in quel di Orano, in, per idel. Andiamo a scoprire i: Matteo Bragantini Riccardo Cammarota Tommaso Cora Riccardo De Simon Giorgio Giacomone Emanuele Marini Angelo Nenni Andrea Nuzzo Mattia Rocchino Nicola Taramasco Andrea Urbinati Jason Danny Valenza Rocco Valle Foto: Lapresse

OA Sport

