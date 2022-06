Palermo | da Brancaccio al Cep | il centrodestra stravince nelle periferie Fdi e Forza Italia fanno il boom allo Zen | la mappa del voto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 giugno 2022) In Corso dei Mille, la strada che aconduce al quartiere, andava Francesco Lombardo, candidato di Fratelli d’al consiglio comunale. Doveva incontrare Vincenzo Vella, considerato il boss della zona, per chiedergli “una ventina di voti”. “Li prendi”, lo rassicurava lui. Sono stati arrestati entrambi per scambio elettorale politico mafioso, due giorni prima del: nonostante tutto, però, Lombardo ha incassato comunque 160 preferenze. È qui, in corso dei Mille, che si trova la sezione 49, una delle 600 in cui si votava a. La 49 consegna un chiaro spaccato dellatura del consenso, dove la forbice tra centrosinistra eè lampante: 19,6 per cento per i primi, 63 per i secondi. È solo una sezione, uno zoom, in sostanza, ...