Palermo - City | accordo in dirittura d' arrivo per il passaggio del club alla holding di Mansour

(Di giovedì 16 giugno 2022) La strada è ormai tracciata e l'incontro di ieri ne è l'ulteriore conferma. La trattativa per la cessione delalFootball Group viaggia spedita. Il confronto avvenuto in un hotel di ...

Pubblicità

DiMarzio : Incontro in giornata tra il presidente del @Palermofficial Mirri e un rappresentante del #CityGroup: accordo vicino… - SkySport : City, la proprietà verso l'acquisto del #Palermo. Le squadre controllate dal Football Group - SkySport : #Palermo, City Group vicino all'accordo per l'acquisto del club - infoitsport : City Football Group, chi c’è dietro la società che vorrebbe acquistare il Palermo - infoitsport : Ecco il 'Palermo City': prende corpo il futuro rosa. Le novità saranno tante -

La strada è ormai tracciata e l'incontro di ieri ne è l'ulteriore conferma. La trattativa per la cessione delalFootball Group viaggia spedita. Il confronto avvenuto in un hotel di Milano tra il presidente Dario Mirri e Giovanni Gardini, il delegato della holding dello sceicco Mansour, ha fatto ...... trattative e indiscrezioni di oggi su Milan, Inter, Juventus, Roma, Napoli e tutte le altre squadre di serie A e degli altri campionati Ore 08:45 -Group, l'intesa c'è (Guendalina ...Il presidente del Palermo Dario Mirri si è recato a Milano per definire gli ultimi dettagli relativi alla cessione del club rosanero al City Group ...Questo il titolo di Repubblica, oggi in edicola. L’articolo di Tullio Filippone sottolinea come alcune indiscrezioni di Milano Finanza portano a pensare che la trattativa con il gruppo del City avrà ...