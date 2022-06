Palermo, arriva un’altra svolta: c’è l’accordo per la cessione al City Football Group (Di giovedì 16 giugno 2022) Il Palermo è stato protagonista di una stagione incredibile in Serie C, in particolar modo la seconda parte è stata di altissimo livello e si è conclusa con la promozione in B al termine di una corsa playoff che ha regalato tante sorprese. Il Palermo è stato costruito bene, ma di sicuro non era la squadra più forte in corsa e nemmeno la favorita. I meriti sono stati anche e soprattutto di Silvio Baldini, un tecnico che si è dimostrato un lusso per la categoria. Il futuro si preannuncia ricco di soddisfazioni, è infatti in arrivo una svolta anche dal punto di vista societario. La trattativa per la cessione al City Football Group è arrivata nella fase finale. L’incontro decisivo è avvenuto in un hotel di Milano tra il presidente Dario Mirri e Giovanni ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 16 giugno 2022) Ilè stato protagonista di una stagione incredibile in Serie C, in particolar modo la seconda parte è stata di altissimo livello e si è conclusa con la promozione in B al termine di una corsa playoff che ha regalato tante sorprese. Ilè stato costruito bene, ma di sicuro non era la squadra più forte in corsa e nemmeno la favorita. I meriti sono stati anche e soprattutto di Silvio Baldini, un tecnico che si è dimostrato un lusso per la categoria. Il futuro si preannuncia ricco di soddisfazioni, è infatti in arrivo unaanche dal punto di vista societario. La trattativa per laalta nella fase finale. L’incontro decisivo è avvenuto in un hotel di Milano tra il presidente Dario Mirri e Giovanni ...

Pubblicità

borghi_claudio : Comunque sono bravi eh? Il centrosinistra non vince da nessuna parte, non arriva nemmeno vicino al ballottaggio a G… - esports247_it : Overwatch League, Paris Eternal piazza il colpo: arriva Jesse 'Dove' Palermo - lperacchi2 : RT @borghi_claudio: Comunque sono bravi eh? Il centrosinistra non vince da nessuna parte, non arriva nemmeno vicino al ballottaggio a Genov… - Francesca_b_ee : RT @borghi_claudio: Comunque sono bravi eh? Il centrosinistra non vince da nessuna parte, non arriva nemmeno vicino al ballottaggio a Genov… - CuginoPaolo : RT @borghi_claudio: Comunque sono bravi eh? Il centrosinistra non vince da nessuna parte, non arriva nemmeno vicino al ballottaggio a Genov… -