Padovan: “Donnarumma? Con i piedi è un disastro. È diventato superbo” (Di giovedì 16 giugno 2022) Il giornalista Giancarlo Padovan ha analizzato il difficile momento di Gianluigi Donnarumma, portiere del Psg e della Nazionale italiana Leggi su pianetamilan (Di giovedì 16 giugno 2022) Il giornalista Giancarloha analizzato il difficile momento di Gianluigi, portiere del Psg e della Nazionale italiana

Pubblicità

SempreMilanit : ?? Le parole di #Padovan sul rapporto #Donnarumma - #Milan #SempreMilan - gilnar76 : Padovan: «Milanisti incarogniti con Donnarumma, senza di lui ne prendevamo 10» #Acmilan #Milan #Seriea… - infoitsport : Padovan: 'Italia: il rimetta in riga Donnarumma e lasci a casa Mancini' - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: Per #Padovan il valore del portiere degli @Azzurri non va messo in discussione???? - RadioRossonera : Per #Padovan il valore del portiere degli @Azzurri non va messo in discussione???? -

Padovan: “Donnarumma Con i piedi è un disastro. È diventato superbo” Pianeta Milan Padovan: 'Italia: il rimetta in riga Donnarumma e lasci a casa Mancini' Mancini sta giocando con un’Italia più verticale perché a trarne beneficio sia Ciro Immobile, ma fino a quando non rientra non vedremo miglioramenti', ha aggiunto Padovan Ha visto bene lanciando Gnont ... Mancini sta giocando con un’Italia più verticale perché a trarne beneficio sia Ciro Immobile, ma fino a quando non rientra non vedremo miglioramenti', ha aggiunto Padovan Ha visto bene lanciando Gnont ...