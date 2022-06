Ospina-Napoli: il motivo dell’addio, il retroscena (Di giovedì 16 giugno 2022) Sembra quasi essersi sciolto il nodo relativo alla scelta del portiere del Napoli per il prossimo anno. Con i contatti mancati tra la dirigenza azzurra e David Ospina, c’è ampia probabilità che la formazione di Spalletti si affidi a Meret per la stagione che verrà. In una prima fase, a campionato ancora in corso, il Napoli sembrava essersi deciso a voler puntare su Alex Meret, ma una serie di prestazioni sottotono del giovane portiere italiano, in primis quella contro l’Empoli, avevano rimescolato le carte in tavola. Anche le richieste dell’allenatore, che aveva segnato Ospina come uno dei giocatori da non cedere, hanno fatto fare alla società un passo indietro. FOTO: Getty Images, Meret Sono mancati però i contatti tra il colombiano e il Napoli per arrivare alla stesura di un rinnovo. ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 16 giugno 2022) Sembra quasi essersi sciolto il nodo relativo alla scelta del portiere delper il prossimo anno. Con i contatti mancati tra la dirigenza azzurra e David, c’è ampia probabilità che la formazione di Spalletti si affidi a Meret per la stagione che verrà. In una prima fase, a campionato ancora in corso, ilsembrava essersi deciso a voler puntare su Alex Meret, ma una serie di prestazioni sottotono del giovane portiere italiano, in primis quella contro l’Empoli, avevano rimescolato le carte in tavola. Anche le richieste dell’allenatore, che aveva segnatocome uno dei giocatori da non cedere, hanno fatto fare alla società un passo indietro. FOTO: Getty Images, Meret Sono mancati però i contatti tra il colombiano e ilper arrivare alla stesura di un rinnovo. ...

