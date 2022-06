“Ora tocca a lei”. Ilaria D’Amico, la notizia dopo tanti anni: il momento è arrivato (Di giovedì 16 giugno 2022) Quel bacio a Venezia ha posto la parola fine al chiacchiericcio che vedeva in crisi la coppia Gigi Buffon e Ilaria D’Amico. Il settimanale Chi ha immortalato la coppia, da tempo nel mirino del gossip, fornendo una prova visiva sul loro rapporto, saldo come non mai. Si tratta dunque di una bella notizia che però ha preceduto un’altra ancor più sensazionale. Ilaria D’Amico torna in Rai La dolce metà del campione del mondo 2006 torna ad essere protagonista della prossima stagione Rai. È la prima volta che accade dopo vent’anni d’assenza. Il nuovo direttore dell’approfondimento Antonio Di Bella lo ha anticipato illustrando i palinsesti autunnali ai vertici di viale Mazzini a Roma. La D’Amico condurrà uno show su Rai Due, un nuovo programma creato da ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 giugno 2022) Quel bacio a Venezia ha posto la parola fine al chiacchiericcio che vedeva in crisi la coppia Gigi Buffon e. Il settimanale Chi ha immortalato la coppia, da tempo nel mirino del gossip, fornendo una prova visiva sul loro rapporto, saldo come non mai. Si tratta dunque di una bellache però ha preceduto un’altra ancor più sensazionale.torna in Rai La dolce metà del campione del mondo 2006 torna ad essere protagonista della prossima stagione Rai. È la prima volta che accadevent’d’assenza. Il nuovo direttore dell’approfondimento Antonio Di Bella lo ha anticipato illustrando i palinsesti autunnali ai vertici di viale Mazzini a Roma. Lacondurrà uno show su Rai Due, un nuovo programma creato da ...

