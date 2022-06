Ora anche McKennie rischia il posto: dalla Spagna offerta irrinunciabile (Di giovedì 16 giugno 2022) Weston McKennie rischia di non far parte della Juve che verrà perché dalla Spagna sembra essere giunta un’offerta davvero importante. In questa ultima stagione la Juventus ha bisogno a tutti i costi di trovare alcuni elementi che possano in qualche modo alzare il livello della squadra, in particolar modo in quel centrocampo che è stato il punto debole di queste due ultime stagioni davvero negative, con Weston McKennie che è stato sicuramente uno degli elementi più positivi, ma probabilmente anche lui in questo momento si trova sul mercato e dunque bisognerà trovare degli elementi che possano in qualche modo alzare sempre di più il livello bianconero. Weston McKennie Juventus (LaPresse)La situazione legata al calciomercato della Juventus è davvero molto ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 16 giugno 2022) Westondi non far parte della Juve che verrà perchésembra essere giunta un’davvero importante. In questa ultima stagione la Juventus ha bisogno a tutti i costi di trovare alcuni elementi che possano in qualche modo alzare il livello della squadra, in particolar modo in quel centrocampo che è stato il punto debole di queste due ultime stagioni davvero negative, con Westonche è stato sicuramente uno degli elementi più positivi, ma probabilmentelui in questo momento si trova sul mercato e dunque bisognerà trovare degli elementi che possano in qualche modo alzare sempre di più il livello bianconero. WestonJuventus (LaPresse)La situazione legata al calciomercato della Juventus è davvero molto ...

Pubblicità

AntoVitiello : ?? Il #Milan non vuole perdere #Botman e continua a lavorarci. Aggiornamenti costanti tra le parti, anche ieri sera… - ItaliaViva : Chi non ha mai avuto a cuore un vero cambiamento della giustizia in Italia ora gode per il flop del referendum. Anc… - fattoquotidiano : I russi hanno catturato due cittadini americani partiti volontari per l'Ucraina. Intanto Washington invia un altro… - AlesMon2 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi È iniziata la grande retromarcia Chi diceva che l’Ucraina poteva vincere ora è meno ott… - G_A_V_76 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi È iniziata la grande retromarcia Chi diceva che l’Ucraina poteva vincere ora è meno ott… -