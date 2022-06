OMC Med Energy | sei aziende accelerano sulla decarbonizzazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 giugno 2022) RAVENNA (ITALPRESS) – “Un progetto pilota, che parte da Ferrara e Ravenna con l'ambizione di poter essere replicato anche in altre realtà”: a dirlo la presidente di Omc Med, Monica Spada, commentando la firma dell'accordo per un progetto didi sei grandi– Cabot, Herambiente, Marcegaglia, Versalis (Eni), Polynt, Yara Vp Italia – a cui si aggiungono Eni e Snam come partner tecnici. La firma è avvenuta a Ravenna nel contesto della roadmap verso Omc 2023.Un progetto unico in Italia in cui alcune grandi realtà industriali, grandi consumatrici di energia, uniscono le loro forze per contribuire alla transizione energetica accelerando la. Gli hard-to-abate in Italia sono il 13% del totale delle emissioni GHG e il 64% del settore industriale, per questo motivo la ...