Oltre un milione di euro per la SP 68 bis di Pezzingoli | la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il progetto

"La Giunta regionale ha approvato in via definitiva il progetto di rifacimento e manutenzione straordinaria della SP 68 bis di Pezzingoli e ha confermato lo stanziamento di Oltre un milione di euro per la realizzazione delle opere. Adesso si attende il parere definitivo del Comitato di Sorveglianza per procedere all'avvio dell'affidamento dei lavori". A renderlo noto è il Deputato regionale di Forza Italia e componente la Commissione parlamentare Attività Produttive, Mario Caputo, al termine della seduta di Giunta regionale, la quale ha apprezzato la riprogrammazione delle economie relative agli "Interventi di Viabilità Secondaria del Patto per il Sud" inserendo, nel programma di ...

