Oggi la missione storica di Draghi, Macron e Scholz a Kiev (Di giovedì 16 giugno 2022) AGI - Una missione destinata a entrare nei libri storia. Per la prima volta nella ormai lunga vita dell'Unione, i tre leader dei principali paesi europei, Italia, Francia e Germania, si presenteranno Oggi insieme in un teatro di guerra. Il premier italiano Mario Draghi, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz (con loro anche il presidente romeno Klaus Iohannis) arriveranno in mattinata a Kiev per incontrare il presidente ucraino, Volodimyr Zelensky. I dettagli del viaggio restano top secret per ragioni di sicurezza, anche alla stampa accreditata. La cancelleria di Berlino addirittura non conferma nemmeno che il viaggio ci sarà. Quello che trapela al momento è che un treno nella notte porterà i tre capi di stato e di governo europei nella capitale ... Leggi su agi (Di giovedì 16 giugno 2022) AGI - Unadestinata a entrare nei libri storia. Per la prima volta nella ormai lunga vita dell'Unione, i tre leader dei principali paesi europei, Italia, Francia e Germania, si presenterannoinsieme in un teatro di guerra. Il premier italiano Mario, il presidente francese Emmanuele il cancelliere tedesco Olaf(con loro anche il presidente romeno Klaus Iohannis) arriveranno in mattinata aper incontrare il presidente ucraino, Volodimyr Zelensky. I dettagli del viaggio restano top secret per ragioni di sicurezza, anche alla stampa accreditata. La cancelleria di Berlino addirittura non conferma nemmeno che il viaggio ci sarà. Quello che trapela al momento è che un treno nella notte porterà i tre capi di stato e di governo europei nella capitale ...

