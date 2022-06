“Oddio, ma sta male?”. Tom Hanks, l’amato attore si presenta così alla presentazione del film (Di giovedì 16 giugno 2022) Tom Hanks è malato di Parkinson? È questa la domanda che milioni di fan in tutto il mondo si stanno facendo sul famoso attore californiano. Tutta colpa di un video fatto da alcuni fan, durante la presentazione del film di Baz Luhrmann su Elvis Presley. In questo lungometraggio, Tom Hanks interpreta il manager del cantante in una delle sue migliori performance, si dice. È per questo che il regista di Sidney ha organizzato una prima australiana nella Gold Coast non lontano da dove si sono svolte le riprese del film sulla vita dell’icona rock. A questo punto, il famoso attore di Salvate il soldato Ryan e Forrest Gump, si presenta in completo grigio e sorriso smagliante per fare il suo discorso. Tom Hanks cattura subito la folla con la ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 giugno 2022) Tomè malato di Parkinson? È questa la domanda che milioni di fan in tutto il mondo si stanno facendo sul famosocaliforniano. Tutta colpa di un video fatto da alcuni fan, durante lazione deldi Baz Luhrmann su Elvis Presley. In questo lungometraggio, Tominterpreta il manager del cantante in una delle sue migliori performance, si dice. È per questo che il regista di Sidney ha organizzato una prima australiana nella Gold Coast non lontano da dove si sono svolte le riprese delsulla vita dell’icona rock. A questo punto, il famosodi Salvate il soldato Ryan e Forrest Gump, siin completo grigio e sorriso smagliante per fare il suo discorso. Tomcattura subito la folla con la ...

