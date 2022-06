"O lui o me". Scandalo a luci rosse, così William ha umiliato Andrea davanti a tutti i reali (Di giovedì 16 giugno 2022) Ancora molte tensioni nella casa reale. I Windsor sono stati sotto i riflettori per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta (che ha festeggiato 70 anni di regno). Adesso spunta un'altra terribile indiscrezione. Pare che il principe William abbia dato l'ultimatum a suo zio Andrea, coinvolto in alcuni scandali e ormai caduto in disgrazia. Un secco aut aut: "O lui, o me", avrebbe detto il figlio di Carlo e Diana se suo zio avesse partecipato domenica alla secolare cerimonia dell'Ordine della Giarrettiera a Windsor. In un articolo pubblicato su Il Corriere della Sera, si legge: «È stata una decisione familiare», una frase che arriva direttamente da Buckingham Palace. Insomma, nel castello di Windsor ci sarebbe stato uno scontro dietro le quinte. Secondo un insider, infatti, nel programma della cerimonia era previsto l'arrivo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Ancora molte tensioni nella casa reale. I Windsor sono stati sotto i riflettori per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta (che ha festeggiato 70 anni di regno). Adesso spunta un'altra terribile indiscrezione. Pare che il principeabbia dato l'ultimatum a suo zio, coinvolto in alcuni scandali e ormai caduto in disgrazia. Un secco aut aut: "O lui, o me", avrebbe detto il figlio di Carlo e Diana se suo zio avesse partecipato domenica alla secolare cerimonia dell'Ordine della Giarrettiera a Windsor. In un articolo pubblicato su Il Corriere della Sera, si legge: «È stata una decisione familiare», una frase che arriva direttamente da Buckingham Palace. Insomma, nel castello di Windsor ci sarebbe stato uno scontro dietro le quinte. Secondo un insider, infatti, nel programma della cerimonia era previsto l'arrivo di ...

