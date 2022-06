Nuovo decreto Covid: stop mascherine in teatri, cinema, obbligo sui mezzi (Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo una lunga mediazione, il governo Draghi ha approvato il Nuovo decreto contenente le ultime disposizioni in materia di Covid. Al centro dell’attenzione l’utilizzo delle mascherine in numerosi luoghi pubblici. Stando al decreto, la mascherina non sarà più necessaria in cinema, teatri, palazzetti dello sport. Esentati dall’utilizzo anche studenti e professori durante lo svolgimento degli esami di Stato di terza media e maturità. Rimane tuttavia tassativo l’uso su mezzi pubblici di qualsiasi categoria almeno fino al 30 settembre, mentre non sono più necessarie sugli aerei. Decade inoltre l’obbligo vaccinale per gli over 50, Forze dell’Ordine e personale scolastico. Giù le mascherine nei luoghi di intrattenimento ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo una lunga mediazione, il governo Draghi ha approvato ilcontenente le ultime disposizioni in materia di. Al centro dell’attenzione l’utilizzo dellein numerosi luoghi pubblici. Stando al, la mascherina non sarà più necessaria in, palazzetti dello sport. Esentati dall’utilizzo anche studenti e professori durante lo svolgimento degli esami di Stato di terza media e maturità. Rimane tuttavia tassativo l’uso supubblici di qualsiasi categoria almeno fino al 30 settembre, mentre non sono più necessarie sugli aerei. Decade inoltre l’vaccinale per gli over 50, Forze dell’Ordine e personale scolastico. Giù lenei luoghi di intrattenimento ...

