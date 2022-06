Nuovo Bauhaus europeo, è stato inaugurato il primo Festival (Di giovedì 16 giugno 2022) La Commissione europea ha organizzato il primo Festival dedicato al Nuovo Bauhaus europeo (NBE), sulla base di tre verticali: Forum (convegno), Fair (fiera) e Fest (festa), con sede fisica a Bruxelles, alla Gare Maritime e al Mont des Arts, ma anche online. Il Festival si è impegnato, inoltre, a proporre oltre 200 eventi collaterali in tutta Europa, nati da progetti di creazione condivisa e organizzati autonomamente dai Partner. La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato: “Il Nuovo Bauhaus europeo rende possibili cambiamenti tangibili sul terreno per conseguire i nostri obiettivi climatici e migliorare la qualità della vita nelle nostre città, nei nostri villaggi e nelle nostre regioni. Il ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 16 giugno 2022) La Commissione europea ha organizzato ildedicato al(NBE), sulla base di tre verticali: Forum (convegno), Fair (fiera) e Fest (festa), con sede fisica a Bruxelles, alla Gare Maritime e al Mont des Arts, ma anche online. Ilsi è impegnato, inoltre, a proporre oltre 200 eventi collaterali in tutta Europa, nati da progetti di creazione condivisa e organizzati autonomamente dai Partner. La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato: “Ilrende possibili cambiamenti tangibili sul terreno per conseguire i nostri obiettivi climatici e migliorare la qualità della vita nelle nostre città, nei nostri villaggi e nelle nostre regioni. Il ...

