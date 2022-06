Nuoto paralimpico, Mondiali 2022: Barlaam conquista il suo terzo oro. L’Italia resta prima nel medagliere (Di giovedì 16 giugno 2022) Si è appena conclusa un’altra giornata ai Mondiali di Nuoto paralimpico che si stanno svolgendo a Madeira. Dalla piscina portoghese sono arrivate oggi altre cinque medaglie per L’Italia che ha così consolidato il primato nel medagliere con 42 allori totali. Dietro il Bel Paese ci sono gli Stati Uniti con 26 metalli pregiati (16 ori) e il Brasile con 41 (15 ori). Per L’Italia la prima medaglia del giorno è arrivata da Simone Barlaam nei 400 metri stile libero S9. L’atleta delle Fiamme Oro e della Polha Varese ha concluso la finale in 4’10”.78 davanti al francese Ugo Didier, secondo con 4:11.16, e all’australiano Brenden Hall, terzo con 4:15.47. Per Barlaam si tratta del terzo oro in tre ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) Si è appena conclusa un’altra giornata aidiche si stanno svolgendo a Madeira. Dalla piscina portoghese sono arrivate oggi altre cinque medaglie perche ha così consolidato ilto nelcon 42 allori totali. Dietro il Bel Paese ci sono gli Stati Uniti con 26 metalli pregiati (16 ori) e il Brasile con 41 (15 ori). Perlamedaglia del giorno è arrivata da Simonenei 400 metri stile libero S9. L’atleta delle Fiamme Oro e della Polha Varese ha concluso la finale in 4’10”.78 davanti al francese Ugo Didier, secondo con 4:11.16, e all’australiano Brenden Hall,con 4:15.47. Persi tratta deloro in tre ...

