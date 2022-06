Nuoto, Mondiali 2022: le speranze di medaglia dell’Italia. Martinenghi e Pilato vogliono l’oro nei 50 rana, tanti podi potenziali (Di giovedì 16 giugno 2022) Dal 18 al 25 giugno la Duna Arena di Budapest (Ungheria) sarà teatro di sfide appassionati. I Mondiali di Nuoto si apprestano a monopolizzare la scena e la Nazionale italiana vuol rispondere presente. Nelle ultime competizioni a cui ha preso parte, la compagine del Bel Paese ha sempre risposto presente, migliorando i primati di podi precedenti e dimostrando di essere sempre più una realtà. Sarà un campionato iridato molto particolare perché il primo del post “Federica Pellegrini”. La campionessa di Spinea ha deciso di attaccare la cuffia e il costume al chiodo, ma le chance di medaglia in questa rassegna ci sono per il Bel Paese. Opportunità in larga parte nel settore maschile. Nei 100 stile libero Alessandro Miressi, vincitore del titolo mondiale in vasca corta l’anno passato ad Abu Dhabi, vorrebbe ripetersi, ma sarà ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) Dal 18 al 25 giugno la Duna Arena di Budapest (Ungheria) sarà teatro di sfide appassionati. Idisi apprestano a monopolizzare la scena e la Nazionale italiana vuol rispondere presente. Nelle ultime competizioni a cui ha preso parte, la compagine del Bel Paese ha sempre risposto presente, migliorando i primati diprecedenti e dimostrando di essere sempre più una realtà. Sarà un campionato iridato molto particolare perché il primo del post “Federica Pellegrini”. La campionessa di Spinea ha deciso di attaccare la cuffia e il costume al chiodo, ma le chance diin questa rassegna ci sono per il Bel Paese. Opportunità in larga parte nel settore maschile. Nei 100 stile libero Alessandro Miressi, vincitore del titolo mondiale in vasca corta l’anno passato ad Abu Dhabi, vorrebbe ripetersi, ma sarà ...

Pubblicità

Luxgraph : Nuoto: Italia ambiziosa ai Mondiali di Budapest - il_giuoco : RT @sportface2016: Nuoto, Mondiali paralimpici: poker di medaglie per una scatenata #Ghiretti - sportface2016 : Nuoto, Mondiali paralimpici: poker di medaglie per una scatenata #Ghiretti - zazoomblog : Nuoto: Mondiali fondo. Paltrinieri e azzurri pronti per Budapest - #Nuoto: #Mondiali #fondo. #Paltrinieri - Giornaleditalia : #italpresssport Nuoto: Mondiali fondo. Paltrinieri e azzurri pronti per Budapest -