Nuoto | il rebus Margherita Panziera ai Mondiali di Budapest Serve scacciare dalla testa i fantasmi olimpici

(Di giovedì 16 giugno 2022) L’orologio corre sempre di più verso ididi. Da domani l’Ungheria ospiterà la maggiore competizione internazionale degli sport acquatici, mentre le competizioni in piscina cominceranno soltanto sabato. Tra le fila italiane ci sarà anche, presente sia nei 100 che nei 200 dorso oltre alla 4×100 mista donne; l’azzurra non viene però da un’annata esaltante. La ventiseienne di Montebelluna ha vissuto un 2021 assai altalenante, coronato dai successi collezionati in ambito europeo, tra l’oro in vasca lunga proprio aa maggio e l’argento in vasca corta a Kazan nei 200 dorso a dicembre. Arrivata alle Olimpiadi di Tokyo con molte aspettative, l’azzurra ha invece deluso, fermandosi in entrambe le discipline in semifinale, risultato inaspettato ...