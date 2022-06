Nuoto: da sabato i Mondiali, 29 azzurri in gara a Budapest (Di giovedì 16 giugno 2022) Budapest, 16 giu. - (Adnkronos) - La Duna Arena di Budapest accende i riflettori sui Mondiali di Nuoto, in programma dal 18 al 25 giugno nel fantascientifico palazzetto ai bordi del Danubio non più di 500 metri a nord dell'Isola Margherita. Al secondo mondiale dopo quello del 2017, l'astronave ungherese si prepara ad accogliere la spedizione azzurra (29 atleti più i tecnici) forte dell'ottimo bottino realizzato nell'ultima prova iridata di Gwangju nel 2019 quando si vinsero 8 medaglie: 3 d'oro, 2 d'argento, 3 di bronzo. Tutte le gare saranno visibili in diretta tv in chiaro sui canali Rai (e in streaming su Rai Play). Come al solito multigenerazionale la squadra ha come veterano del gruppo Luca Dotto, trentaduenne di Camposiampiero (PD) che nuota con Alessandro Mencarelli. Dotto è tornato ai vecchi fasti ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022), 16 giu. - (Adnkronos) - La Duna Arena diaccende i riflettori suidi, in programma dal 18 al 25 giugno nel fantascientifico palazzetto ai bordi del Danubio non più di 500 metri a nord dell'Isola Margherita. Al secondo mondiale dopo quello del 2017, l'astronave ungherese si prepara ad accogliere la spedizione azzurra (29 atleti più i tecnici) forte dell'ottimo bottino realizzato nell'ultima prova iridata di Gwangju nel 2019 quando si vinsero 8 medaglie: 3 d'oro, 2 d'argento, 3 di bronzo. Tutte le gare saranno visibili in diretta tv in chiaro sui canali Rai (e in streaming su Rai Play). Come al solito multigenerazionale la squadra ha come veterano del gruppo Luca Dotto, trentaduenne di Camposiampiero (PD) che nuota con Alessandro Mencarelli. Dotto è tornato ai vecchi fasti ...

