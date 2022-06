Novena per prepararsi alla Festa del Cuore Immacolato di Maria – primo giorno (Di giovedì 16 giugno 2022) Sabato 25 giugno 2022, ricorre la celebrazione del Cuore Immacolato di Maria che quest’anno coincide con un’altra importante ricorrenza, festeggiata da tutti coloro che sono legati a Medjugorje: l’Anniversario delle apparizioni. Una data voluta dalla Madonna, anche se in quella terra nei Balcani, appare per la prima volta, il 24 giugno 1981, ma c’è una L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 16 giugno 2022) Sabato 25 giugno 2022, ricorre la celebrazione deldiche quest’anno coincide con un’altra importante ricorrenza, festeggiata da tutti coloro che sono legati a Medjugorje: l’Anniversario delle apparizioni. Una data voluta dMadonna, anche se in quella terra nei Balcani, appare per la prima volta, il 24 giugno 1981, ma c’è una L'articolo proviene da La Luce di

Pubblicità

MichelaRoi : RT @Luigi767718912: La compagnia d’avanspettacolo dalemabersani @articoloUnoMDP è in liquidazione e sono tutti in fase di ricollocamento @a… - beat_oven : RT @Luigi767718912: La compagnia d’avanspettacolo dalemabersani @articoloUnoMDP è in liquidazione e sono tutti in fase di ricollocamento @a… - ritaglia1gmail : RT @Luigi767718912: La compagnia d’avanspettacolo dalemabersani @articoloUnoMDP è in liquidazione e sono tutti in fase di ricollocamento @a… - CiaoKarol : Recita la Novena al Sacro Cuore di Gesù – 2° Giorno Dolce cuor del mio Gesù, fa ch’io t’ami sempre più. Cuore amat… - CiaoKarol : #Medjugorje. Oggi, 16 Giugno 2022, è il 2° giorno della NOVENA ALLA REGINA DELLA PACE, in attesa dell'anniversario… -