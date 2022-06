“Non va alla Juventus”: brutte notizie Agnelli, la notizia gela Allegri (Di giovedì 16 giugno 2022) La Juventus cerca di fare il punto sul mercato in attesa che questo apra ufficialmente: la notizia, però, non fa contento Allegri. La Juventus studia le migliori mosse da poter compiere sul mercato in vista degli impegni della prossima stagione, che si avvicina sempre più velocemente. Il mercato ancora non apre ufficialmente i battenti ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 16 giugno 2022) Lacerca di fare il punto sul mercato in attesa che questo apra ufficialmente: la, però, non fa contento. Lastudia le migliori mosse da poter compiere sul mercato in vista degli impegni della prossima stagione, che si avvicina sempre più velocemente. Il mercato ancora non apre ufficialmente i battenti ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte ledella Serie A.

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? ZANGRILLO FA GLI AUGURI al min. Speranza positivo Covid, “ben consapevole che per un uomo giovane e forte si trat… - marattin : L’assoluzione di #PierluigiBoschi dimostra che ad essere totalmente fuori asse non è la magistratura (che alla fine… - pietroraffa : La risposta di #Donnarumma alla giornalista Tiziana Alla è francamente imbarazzante. E sbagliano i giornali a titol… - rafqa__ : @nanalisaportia ma purtroppo alla pantera nera non gliene frega un cazzo - goldenhourera_ : ci ha messo proprio l'anima mentre la ballava e si è visto tutto,ho avuto i brividi dall'inizio alla fine. quella c… -