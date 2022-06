Non solo Tosi e Rostan: ecco chi sarà la nuova leader delle donne di Forza Italia a Napoli (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Antonio Tajani continua a ripetere che Forza Italia è un partito – calamita. Le ultime adesioni della parlamentare Michela Rostan a Napoli e dell’ex sindaco Flavio Tosi a Verona gli danno ragione. Ma non solo. A Napoli, infatti, manca solo l’ufficialità per un altro ‘colpo’. Tra le fila azzurre, debutterà Olimpia Nappi nel ruolo di coordinatrice provinciale delle donne. Figlia di Francesco Nappi, ex primario medico ora in pensione e due volte consigliere regionale con i berlusconiani raccogliendo oltre 16mila preferenze, Olimpia ha creato una start up, la Job Consulting, con la quale si occupa di selezione e gestione del personale per le piccole e medie imprese. Una ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Antonio Tajani continua a ripetere cheè un partito – calamita. Le ultime adesioni della parlamentare Michelae dell’ex sindaco Flavioa Verona gli danno ragione. Ma non. A, infatti, mancal’ufficialità per un altro ‘colpo’. Tra le fila azzurre, debutterà Olimpia Nappi nel ruolo di coordinatrice provinciale. Figlia di Francesco Nappi, ex primario medico ora in pensione e due volte consigliere regionale con i berlusconiani raccogliendo oltre 16mila preferenze, Olimpia ha creato una start up, la Job Consulting, con la quale si occupa di selezione e gestione del personale per le piccole e medie imprese. Una ...

Pubblicità

Mov5Stelle : Renzi? Lo vedo solo in tv, non l'ho mai incontrato sui territori. Soprattutto, non ho mai incontrato neanche il si… - mengonimarco : Fosse l'ultima frase che canto sai A strapparmi la gola, non soffrirei Perché solo nel frastuono cambia un uomo V… - TIM_Official : Solo una parola: MAGIA! ?? Al #TIMLiveShow con Amici è il momento di Alex con la sua 'Non siamo Soli' ?? #Amici21… - DamatoRicardo : RT @RachieleBruno: Inizio a pensare che la #pandemia sia solo una scusa per pagare i beni di più. Non capisco come la benzina sia tornata a… - HOSE0KTEAR : vorrei commentarli come sempre dire i miei pensieri ma in testa ho solo il fatto che questa sarà l’ultima esibizion… -