Non c'è pace per Maradona: rubati i suoi gioielli e orologi di Dubai (Di giovedì 16 giugno 2022) Anche nell'altra vita Diego Armando Maradona non può star tranquillo. Come rivelato dalla rivista argentina Caras, i suoi figli Diego Jr. Dalma, Gianinna, Jana e Diego Fernando (rappresentato dalla madre Verónica Ojeda) hanno scoperto una spiacevole sorpresa quando la scorsa settimana si sono incontrati per l'apertura dei due container che hanno portato da Dubai con gli effetti personali del padre: gioielli e orologi di lusso erano scomparsi. Lo riporta il Corriere dello Sport, rivelando ancora una volta quanto non ci sia pace per Maradona. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.

