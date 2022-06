Nominato cardinale da Papa Francesco | rinuncia alla porpora perché ha insabbiato la pedofilia Il caso di Lucas Van Looy

(Di giovedì 16 giugno 2022)haladel suo clero. È quanto annunciato daVan, arcivescovo emerito di Gent, in Belgio, che ha già comunicato la sua decisione a. Bergoglio gli avrebbe imposto la berretta rossa nel concistoro del 27 agosto 2022 nel quale saranno nominati venti nuovi cardinali, di cui sedici elettori in un eventuale conclave, ovvero con meno di ottant’anni. Vanera stato inserito dalnella lista dei cinque nuoviti non elettori che ora con il suo passo indietro diventano quattro. La Conferenza episcopale belga ha spiegato che la scelta di“ha suscitato molte reazioni ...

silerenonpossum : Il futuro Cardinale Arthur Roche ha detto di essere stato colto di sorpresa quella domenica in cui il Papa lo ha no… - StigmabaseF : Non si ringrazia il peccato, così si portano i gay alla perdizione - La Nuova Bussola Quotidiana: A che gioco vogli… - SATELITLGTVUSA1 : RT @oss_romano: #15giugno #PapaFrancesco ha nominato il nuovo Luogotenente di Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta nella pers… - francescocolucc : RT @oss_romano: #15giugno #PapaFrancesco ha nominato il nuovo Luogotenente di Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta nella pers… - oss_romano : #15giugno #PapaFrancesco ha nominato il nuovo Luogotenente di Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta ne… -

... alla presenza del Sindaco di Bologna Matteo Lepore , del Ministro Provinciale dei Frati Minori Enzo Maggioni, delMatteo Maria Zuppi , da pocopresidente della CEI da Papa ...Il 27 giugno 1992 padre Bergoglio fu consacrato vescovo dal suo superiore, Antonio Quarracino, arcivescovo di Buenos Aires e. Papa s. Giovanni Paolo II lo avevail 20 maggio ...Sarà il card. Luis Antonio Gokim Tagle, prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli, a presiedere la solenne Concelebrazione eucaristica per il ventennale della canonizzazione di sa ...In data odierna, lunedì 13 giugno 2022 il Santo Padre ha nominato con un proprio Decreto, a seguito dell’improvvisa dipartita del Luogotenente di Gran Maestro, Fra’ Marco Luzzago, a pochi mesi dalla c ...