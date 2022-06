“Niente sesso prima del matrimonio” | l’appello del Papa che indigna il web

(Di giovedì 16 giugno 2022)del: è questodelai fidanzati. Il Vaticano ha infatti varato nuove linee guida per la preparazione al, delineando percorsi più lunghi e suddivisi in vari step, uno dei quali è racchiuso nello stesso appello del. Il documento del Vaticano Il documento «Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale» del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita traccia le nuove linee per la preparazione alle nozze e rilancia le parole dell’Amoris Laetitia diFrancesco. “Molte volte capita che l’attenzione dei giovani sposi si concentri sulla necessità di guadagnare e sui bambini, smettendo di lavorare sulla qualità del mutuo rapporto e dimenticando la presenza di Dio nel loro ...

repubblica : Il Papa alle giovani coppie: 'Niente sesso prima del matrimonio' - oubliertout : RT @senza_me: niente sesso prima del manicomio. - sMinuscolo : Il sindaco di Napoli che vieta i panni stesi nei vicoli, è come il Vaticano... che dice niente sesso prima del matrimonio. - UEVitucc : Mamma mia, il Papa è proprio un fascio retrogrado medivevale. Niente sesso prima del matrimonio? Seh vabbeh gibtura di gastitaaahh - gabrielevalmont : RT @senza_me: niente sesso prima del manicomio. -

