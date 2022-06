“Nessun kg in gravidanza”: Chiara Nasti nella bufera, Anna Munafò la zittisce (Di giovedì 16 giugno 2022) Chiara Nasti torna a far discutere per una sua affermazione che scatena la bufera sui social, arriva immediato l’affondo di Anna Munafò. Ci siamo abituati al fatto che Chiara Nasti non sia di certo una che le manda a dire. Come spesso accade, qualche parola dell’amatissima influencer da 2 milioni di follower è capace di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 16 giugno 2022)torna a far discutere per una sua affermazione che scatena lasui social, arriva immediato l’affondo di. Ci siamo abituati al fatto chenon sia di certo una che le manda a dire. Come spesso accade, qualche parola dell’amatissima influencer da 2 milioni di follower è capace di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

snoopywoodlm : Anch'io come Chiara Nasti non ho preso nessun chilo in gravidanza. - Antoniomastruz4 : Chiara Nasti nella bufera: 'Nessun chilo in gravidanza, le donne che svaccano...' - BlackDuchesse : 'Nessun chilo preso in gravidanza' sta già al nono mese? Ha già partorito? Mi sono persa qualcosa. E chi glielo dic… - erin_brach : @httpbenzoash 'Nessun chilo preso in gravidanza...' L'ha concepito l'altro ieri. - KatiaGenovali : @MarcelHolmes3 @iciccio65 @Gra_Gass Certo, bello non è finire a fare lavori diversi dal proprio ma sa, anche le don… -