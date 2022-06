‘Nelle tracce del lupo’, il podcast che vi accompagna nel selvaggio. Perché ascoltarlo (Di giovedì 16 giugno 2022) Fin da quando ero bimbo non ho mai tollerato l’augurio “in bocca al lupo” con la relativa risposta “crepi il lupo”. E sempre quando ero bimbo si narrava che ci fossero ancora dei lupi, in particolare alle pendici del monte Fantino, che fa parte del gruppo del Marguareis – nelle Alpi Liguri – il cui etimo potrebbe essere “male ne avrai”. E dal lupo nell’immaginario umano non si è mai pensato che potesse venire del bene. Io invece già allora lo associavo alla selvaggità e me lo immaginavo vagare tra brughi e boschi. Oggi che il lupo sta estendendo il proprio areale, la scoperta più emozionante che posso fare è trovare delle orme o delle fatte di lupo. Non lo vedo: ma forse è meglio così, che rimanga con la sua aura di mistero. Ed è un’aura di mistero e di immersione nel selvaggio che ci accompagna nelle cinque puntate del podcast di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Fin da quando ero bimbo non ho mai tollerato l’augurio “in bocca al lupo” con la relativa risposta “crepi il lupo”. E sempre quando ero bimbo si narrava che ci fossero ancora dei lupi, in particolare alle pendici del monte Fantino, che fa parte del gruppo del Marguareis – nelle Alpi Liguri – il cui etimo potrebbe essere “male ne avrai”. E dal lupo nell’immaginario umano non si è mai pensato che potesse venire del bene. Io invece già allora lo associavo alla selvaggità e me lo immaginavo vagare tra brughi e boschi. Oggi che il lupo sta estendendo il proprio areale, la scoperta più emozionante che posso fare è trovare delle orme o delle fatte di lupo. Non lo vedo: ma forse è meglio così, che rimanga con la sua aura di mistero. Ed è un’aura di mistero e di immersione nelche cinelle cinque puntate deldi ...

