Nella scuola italiana è precario un docente su 4

AGI - A scuola un professore su 4 è precario: in cinque anni si è raddoppiato il numero. Le percentuali più alte si registrano nel Nord Ovest e Nella scuola secondaria di primo grado. E' quanto emerge dall'indagine condotta da Tuttoscuola, Nella quale si rileva, in riferimento alla situazione degli organici del 2020-21, che 212mila precari rappresentano il 25% di tutti i docenti in cattedra, vale a dire un docente ogni quattro. Numeri che diventano uno su 3 nelle regioni del Nord Ovest (dove arrivano a quasi uno su 2 alla scuola secondaria di primo grado). Scorrendo i dati ufficiali riportati sul portale unico del ministero dell'Istruzione, Tuttoscuola constata che nel 2015-16 il numero dei docenti precari era meno della metà di ...

