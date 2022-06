Nba Finals, stanotte gara 6: Warriors al match point, Celtics con le spalle al muro (Di giovedì 16 giugno 2022) Son passati pochi giorni da quel 10 giugno in cui le Nba Finals hanno messo piede per l’ultima volta a Boston, eppure la serie che ritorna stanotte nel Massachussets pare aver cambiato completamente volto. I Celtics erano in vantaggio 2-1 e sembravano poter prendere il controllo anche di gara 4 mentre gli avversari erano intenti a cercare una soluzione al “problema” Draymond Green, panchinato nei minuti decisivi di quella stessa gara. La soluzione quella notte finirono per trovarla nel talento di Steph Curry, e sull’onda emotiva di quel finale di partita gli Warriors hanno costruito anche il successo in gara 5 a San Francisco. Ora eccoci qui, di ritorno a Boston per gara 6, con il primo match point a disposizione per ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) Son passati pochi giorni da quel 10 giugno in cui le Nbahanno messo piede per l’ultima volta a Boston, eppure la serie che ritornanel Massachussets pare aver cambiato completamente volto. Ierano in vantaggio 2-1 e sembravano poter prendere il controllo anche di4 mentre gli avversari erano intenti a cercare una soluzione al “problema” Draymond Green, panchinato nei minuti decisivi di quella stessa. La soluzione quella notte finirono per trovarla nel talento di Steph Curry, e sull’onda emotiva di quel finale di partita glihanno costruito anche il successo in5 a San Francisco. Ora eccoci qui, di ritorno a Boston per6, con il primoa disposizione per ...

Pubblicità

marcocrespi : Hai un cognome che tutti conoscono. Non hai talento e giochi a basket. Arrivi in Nba. Dentro e fuori. Two-way con… - RobertaFazio7 : RT @SkySportNBA: NBA, Jay Z e tutti gli altri: che parata di celebrità alle Finals. FOTO #SkyNBA #NBA #NBAFinals - RobertaFazio7 : RT @SkySportNBA: NBA Finals, 'Game-6 Klay' è pronto: 'Mi sono meritato il soprannome: spero di onorarlo' #NBA #SkyNBA #KlayThompson #Warrio… - RobertaFazio7 : RT @SkySportNBA: NBA Finals, i migliori giocatori per le statistiche avanzate: Tatum è il 2° dei Celtics #SkyNBA #NBA #NBAFinals https://t… - RobertaFazio7 : RT @SkySportNBA: NBA Finals, Gara-6 Boston Celtics-Golden State Warriors Venerdì 17 giugno Alle 03.00 Su Sky Sport Uno #SkyNBA #NBA #NBAFin… -