Nazionale | Sconcerti | “Mancini ha fatto tutto di fretta”

(Di giovedì 16 giugno 2022)- Ad oggi il giornalista in questione Marioha detto la sua a TmW radio sulladiad oggi. LE SUE PAROLE nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato dellae del nuovo corso di: “Il ct ha grandi visioni. Ma che abbia cercato di saltare tutta la fase sperimentale e di arrivare subito a un ricambio, ma è impossibile o comunque molto difficile. Abbiamo tirato pochissimo in porta, abbiamo aggiunto a dei problemi storici la fragilità di un’intera nuova generazione. Non è così che si usano i giovani. Così fai solo del male a chi gioca. Non me la prendo per le sconfitte, ma in questa fase non è stata una buona guida, ha mandato allo sbaraglio una valanga di ragazzi senza una logica. Gli esperimenti si fanno quando ...

Oggi non abbiamo più la vecchiae non abbiamo più giovani. Nessuno ha mai pensato che bastasse essere giovani per giocare bene al calcio. Sono state sbagliate le proporzioni. Non insegni ...di MarioIl ct non può mandare in campo un'Italia giovane perché giovane, come fosse una ... non il ct di una grande. Quello deve parlare di calcio. Di calcio con la Germania non è ...Caso Mancini. Se la domanda è tenerlo o lasciarlo, io sono per tenerlo. Lo considero un tecnico ideale per talento naturale, per il suo passato e il suo presente. Ha vinto dovunque, dall’Italia, due s ...È stato giusto usare la maglia azzurra per tentativi così esasperati Mancini è un tecnico, non può cavalcare con ingenuità l’onda giovane come fosse una dimostrazione di povertà che lo legittima L’It ...