Nazionale | Gnonto | “Sto sognando grazie ai sacrifici dei miei giocatori”

(Di giovedì 16 giugno 2022) “In questi giorni ho realizzato tanti sogni che avevo quando ho iniziato a giocare. E lo devo ai tantifatti soprattutto daigenitori. Quello che hanno fatto loro per me è stato incredibile”. Lo ha detto l’attaccante azzurro Willy, in una intervista al Corriere della sera. “Molte volte non c’erano i soldi per andare a Milano all’allenamento: mia mamma lavorava in un hotel a Baveno, sperava nelle mance per pagare la benzina. Da piccolo non potevo realizzare, ma adesso che ho 18 anni queste cose mi provocano un sentimento strano“, ha aggiunto. Sul ct Mancini: “A Coverciano ha riunito gli 8-9che ha convocato dopo lo stage e ci ha detto che dovevamo farci trovare pronti. Lì ho capito che credeva davvero in noi. E questo su di me ha lasciato il segno. SportFace.