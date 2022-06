Natalia Poklonskaya | la bionda traditrice di Putin | ecco che fine le ha fatto fare lo zar

Pubblicità

palmerose : RT @uaworldit: Putin ha licenziato Natalia Poklonskaya, che si schierò con la Russia durante l'annessione alla Crimea. È quello che succede… - biserka30048567 : RT @uaworldit: Putin ha licenziato Natalia Poklonskaya, che si schierò con la Russia durante l'annessione alla Crimea. È quello che succede… - uaworldit : Putin ha licenziato Natalia Poklonskaya, che si schierò con la Russia durante l'annessione alla Crimea. È quello ch… - a_libutti : La decisione - annunciata dal procuratore della Crimea, Natalia Poklonskaya - segnala una nuova ondata di repressio… -

IL GIORNO

ORE 15 - L'ex procuratore delle autorità russe in Crimea,, si è scagliata contro la Z, diventata simbolo del sostegno alla guerra in Ucraina, dichiarando che rappresenta invece "...La vice di Primakov junior nell'Agenzia Rossotrudnichestvo si chiamaPoklonskaja. In patria ... Così riportava l'agenzia Tass in un lancio in cui annunciava l'inserimento dinell'... Definì la guerra una "tragedia": ex procuratrice Crimea "licenziata" da Putin Il presidente russo Putin ha licenziato l'ex procuratore della Crimea Natalia Poklonskaya per aver criticato il conflitto in Ucraina.