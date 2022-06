Napoli | offerta concreta per Scamacca Anche il PSG sul giocatore

Pubblicità

sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale GdS – Napoli, Broja se parte Osimhen: serve un’offerta irri… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale GdS – L’Arsenal prepara l’assalto per Osimhen: l’offerta en… - MondoNapoli : CdM - Il Napoli fissa il prezzo per Petagna, se parte ci sarà offerta per Broja - - _ilnapoletano_ : #Scamacca, l'offerta più concreta è del #Napoli. Lo segue anche il #Psg (@Gazzetta_it) . . #calciomercato #ilnapoletano - infoitsport : GAZZETTA - Scamacca, l'offerta più concreta è del Napoli. Lo segue anche il PSG -

Per il primo l'è di 22 milioni di euro per il secondo di 40. Ildeve affrontare tre grane con Koulibaly, Fabian Ruiz e Osimhen. Il difensore può diventare obiettivo della Juventus in ...Il giocatore, però, ha rifiutato l'quinquennale proposta dal, che non potrà eguagliare lo stipendio attuale anche se il presidente fosse disposto ad andargli in contro. La soluzione è ...Il patron azzurro fissa il prezzo per il proprio gioiello, una cifra che potrebbe non spaventare le grandi inglesi. In caso di partenza, però, il sostituto è già pronto.Il Napoli cerca rinforzi in difesa. Gli azzurri hanno bisogno di almeno un calciatore per completare l'organico, ma in caso di cessione di Koulibaly, allora potrebbero essere due i centrali a sbarcare ...