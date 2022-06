Napoli | Koulibaly considerata finita la sua avventura azzurra | vuole vincere

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 16 giugno 2022) Ilsono vicini al divorzio. Il difensoreterminata la suain azzurro e ha l’ambizione diIle Kalidoustanno per dirsi addio. Il difensore sembrava l’indiziato numero uno a prendere in eredità la fascia da capitano di Insigne, ma difficilmente sarà così. Il senegalese ha deciso di non rinnovare, al ribasso, il suo contratto e ritiene conclusa la suain azzurro. Come riportato da La Repubblica, però, non ci sarebbero di mezzo i soldi bensì l’ambizione didi. Ora dipenderà tutto dal Barcellona, che tramite l’agente del difensore conosce già la valutazione di 40 milioni. L’affondo dei blaugrana è previsto per la prossima ...