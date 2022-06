Napoli, concorso Asìa per 650 nuove assunzioni: bando entro il 25 giugno (Di giovedì 16 giugno 2022) Si apre la fase attuativa delle nuove assunzioni in ASIA: entro il 25 giugno sarà pubblicato il relativo bando, che sarà disponibile sul sito www.asiaNapoli.it e sul sito del Comune di Napoli. Napoli, a breve il bando di concorso in Asia È quanto deciso durante il Cda della società che si è svolto oggi a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 16 giugno 2022) Si apre la fase attuativa dellein ASIA:il 25sarà pubblicato il relativo, che sarà disponibile sul sito www.asia.it e sul sito del Comune di, a breve ildiin Asia È quanto deciso durante il Cda della società che si è svolto oggi a L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

