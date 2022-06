Napoli, a Poggioreale partita di calcetto tra papa' detenuti e figli (Di giovedì 16 giugno 2022) "La partita dei papa'". Alla Casa Circondariale G. Salvia di Poggioreale in campo i papa' detenuti per una partita con i loro bambini: "L'obiettivo e' dare spazio alla responsabilita' genitoriale e al ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) "Ladei'". Alla Casa Circondariale G. Salvia diin campo iper unacon i loro bambini: "L'obiettivo e' dare spazio alla responsabilita' genitoriale e al ...

Pubblicità

LaTorre1905 : Scippa il #Cellulare a minorenne, pluripregiudicato 47enne inseguito dalla folla per ulteriori info clicca qui… - francescactf : RT @Antonio_Double: Impossibile non conoscerlo. Personalmente lo conosco da quando era giovane. Dispiace. Certe figure riescono a rappresen… - Antonio_Double : Impossibile non conoscerlo. Personalmente lo conosco da quando era giovane. Dispiace. Certe figure riescono a rappr… - Eretico7 : Pensieri: Napoli,crollo nel cimitero di Poggioreale - occhio_notizie : 'In carcere si continua a morire di malattia, di incuria, di abbandono, di overdose e di suicidio' -