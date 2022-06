Nadal | fine settimana dedicato al golf | parteciperà al Campionato delle Baleari

(Di giovedì 16 giugno 2022) Si attendono ancora notizie sull’eventuale partecipazione di Rafaela Wimbledon, ma nel frattempo il campione maiorchino si tiene impegnato. Nel, il 18 e il 19 giugno, infatti il recente vincitore del Roland Garros sarà protagonista neldi, evento in programma al Club deSon Servera, vicino Maiorca. SportFace.

Carof90 : @AiraghiMaria @FAP3456 Nadal ha sempre dichiarato che avrebbe avuto figli alla fine della carriera. Anche quest’ann… - Carof90 : Si ritira a fine anno quindi #Nadal - andreatoffa : Nadal con un figlio vuol dire che a fine anno si ritira - Milan1899Djoko : @cestlaviemacher @WeAreTennis A fine anno sarà forse tra i primi 20! Perderà un sacco di punti anche agli uso! Hann… - m3ntal15t : @rprat75 @ValerioIafrate Io li paragono a Federer e Nadal nel tennis. A fine carriera probabilmente Nadal avrà vint… -

Dopo il buon inizio e l'incredibile finale degli Australian Open persa controfacendosi ... Sono riuscito a mantenere questo slancio fino allae questo è stato sufficiente oggi' ha detto il ...A livello sportivo, lo zio ed ex allenatore Toniha commentato la scorsa settimana che il 36enne giocherà a Wimbledon amese, nonostante i problemi di salute., che ha vinto due volte ...Si attendono ancora notizie sull’eventuale partecipazione di Rafael Nadal a Wimbledon, ma nel frattempo il campione maiorchino si tiene impegnato. Nel fine settimana, il 18 e il 19 giugno, infatti il ...In attesa di capire se giocherà o no a Wimbledon, Rafael Nadal parteciperà questo fine settimana, il 18 e il 19 giugno, al Campionato di golf delle Baleari. L'evento si disputerà al Club de Golf Son S ...