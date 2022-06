MotoGp:Germania,Espargaro 'buona pista per Aprilia, punto podio' (Di giovedì 16 giugno 2022) "Queste ultime due gare prima della pausa estiva sono molto importanti, spero di riuscire ad accumulare un po' di punti e cercherò di lottare per il podio sia qui sia ad Assen. Penso comunque di ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) "Queste ultime due gare prima della pausa estiva sono molto importanti, spero di riuscire ad accumulare un po' di punti e cercherò di lottare per ilsia qui sia ad Assen. Penso comunque di ...

Pubblicità

fisco24_info : MotoGp Germania, Espargaro: 'Buona pista per l'Aprilia, punto al podio': Spagnolo: 'Tra qui e Assen voglio rifarmi… - Tuttipazziperi1 : Il pilota spagnolo avrà due nuove occasioni per mettersi in mostra nel Mondiale con il @SAGRacingTeam dopo aver cor… - sportface2016 : #MotoGP | #GermanGP, #Miller: 'Addio #Ducati? #Bagnaia e lo staff mi mancheranno' - sportface2016 : #MotoGP #GermanGP, le parole di #Bagnaia in conferenza - newromantici : @RED1926 Impossibile, la motogp quest’anno non corre in Germania dai che dici ?? -