MotoGP | Jack Miller | “Felice del mio accordo con KTM | ma mi mancheranno Bagnaia e lo staff Ducati”

(Di giovedì 16 giugno 2022) Il lungo weekend del Gran Premio di Germania 2022 si è aperto per laal Sachsenring con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, in cuiè stato uno dei protagonisti. L’australiano dellaè reduce da due pessimi risultati al Mugello (15°) e al Montmelò (14°), di conseguenza va a caccia di riscatto questo fine settimana per svoltare la sua ultima stagione con la casa di Borgo Panigale. “ass” ha infatti firmato con il team ufficiale della KTM fino al 2024: “Sono moltodel miocon KTM, sono molto soddisfatto, l’opportunità è davvero grande, anche per cambiare un po’ ambiente, sono inda tanti anni e l’esperienza è stata eccezionale. Sono grato di quello che mi hanno insegnato, ho avuto alti e ...

Pubblicità

motograndprixit : La parola a: Fabio Quartararo, Aleix Espargarò, Pecco Bagnaia e Jack Miller #MotoGP #GermanGP #Motorionline - MotorcycleSp : Brad Binder avrà un nuovo collega nel garage KTM nel 2023, confermato che Jack Miller sta arrivando.... #MotoGP… - dianatamantini : MOTOGP - Ducati ha vinto una sola volta al Sachsenring. È lì che Pecco Bagnaia e Jack Miller dovranno davvero cambi… - corsedimoto : MOTOGP - Ducati ha vinto una sola volta al Sachsenring. È lì che Pecco Bagnaia e Jack Miller dovranno davvero cambi… - MotorcycleSp : Jack Miller rappresenterà la Red Bull KTM in MotoGP a partire dalla prossima stagione. Ancora una vo... #MotoGP… -

... il leader della classifica Fabio Quartararo (Yamaha), Aleix Espargaró (Aprilia), Pecco Bagnaia (Ducati) eMiller (Ducati). Alle 18:30 da non perdere su Sky Sportlo speciale 'Ago, 80 ......orientata a mettere le migliori basi possibili per il 2023 Piloti compresi Hanno già preso... Questo significa che chi vincerà il mondiale di Moto2 non avrà spazio inTemo che quest'anno ...Si tinge di giallo il giovedì della MotoGP sul circuito del Sachsenring ... propria coppia di piloti per la stagione 2023 sarebbe stata composta da Brad Binder e Jack Miller, in arrivo dal team ...Il lungo weekend del Gran Premio di Germania 2022 si è aperto per la MotoGP al Sachsenring con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, in cui Jack Miller è stato uno dei protagonisti. L'aust ...