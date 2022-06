MotoGP GP Germania 2022, Bagnaia: “Mondiale? Ho tempo per recuperare punti a Quartararo” (Di giovedì 16 giugno 2022) “La lotta al Mondiale? L’anno scorso dovevo recuperare tanti punti in poche gare. Quest’anno ho più tempo quindi mantengo le mie ambizioni anche se non sarà un’impresa così semplice. Proveremo a recuperare. Quartararo è più forte ma noi possiamo farci valere”. Lo ha detto Francesco Bagnaia, pilota della Ducati, nella conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Germania di MotoGP. “L’anno scorso – continua Pecco – abbiamo iniziato con un tipo di lavoro diverso. Ora abbiamo cambiato un po’ la mentalità del team rispetto al passato, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Miller? Ha fatto bene, ha dato una grande mano alla Ducati”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) “La lotta al? L’anno scorso dovevotantiin poche gare. Quest’anno ho piùquindi mantengo le mie ambizioni anche se non sarà un’impresa così semplice. Proveremo aè più forte ma noi possiamo farci valere”. Lo ha detto Francesco, pilota della Ducati, nella conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio didi. “L’anno scorso – continua Pecco – abbiamo iniziato con un tipo di lavoro diverso. Ora abbiamo cambiato un po’ la mentalità del team rispetto al passato, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Miller? Ha fatto bene, ha dato una grande mano alla Ducati”. SportFace.

