MotoGP | Aleix Espargarò | “Quanto si sta lottando per un Mondiale tutto diventa più complesso”

(Di giovedì 16 giugno 2022)esprime il proprio parere alla stampa in occasione della conferenza stampa del Gran Premio di Germania, 10mo atto del2022. Lo spagnolo cerca di rifarsi dopo l’appuntamento di casa di Barcellona, tappa in cui ha sfiorato il podio. Ricorderete l’errore del centauro dell’Aprilia che pensava di aver terminato terminato la corsa ad un giro dalla conclusione. Il quinto posto nel round catalano ha mantenuto in ogni caso l’iberico al secondo posto della graduatoria, capitanata dal francese Fabio Quartararo (Yamaha) che vanta 23 punti di vantaggio sui rivali. Il teammate di Maverick Vinales ha rilasciato ai media. “Non sarà facile dimenticareaccaduto due settimane fa. Ho faticato nei giorni successivi a quell’errore, sono arrabbiato con me stesso. Ho deciso di andare a Disneyland con i miei ...

Pubblicità

motograndprixit : La parola a: Fabio Quartararo, Aleix Espargarò, Pecco Bagnaia e Jack Miller #MotoGP #GermanGP #Motorionline - sportli26181512 : MotoGP, la conferenza live del GP Germania dal Sachsenring: Dopo una settimana di stop, la MotoGP riparte dal Sachs… - AngelCre67 : @MotoGP @stefanbradl @motul Fabio , Pecco, Aleix, Bastianini?? - MrCaruccio : MotoGP, Aleix Espargarò: 'Ero senza moto, Pol mi diede uno stipendio' - MotorcycleSp : Aleix Espargaró si è lasciato alle spalle la delusione per l'errore del GP di Catalogna MotoGP e aff... #MotoGP… -

GPOne.com

... il leader della classifica Fabio Quartararo (Yamaha),Espargaró (Aprilia), Pecco Bagnaia (Ducati) e Jack Miller (Ducati). Alle 18:30 da non perdere su Sky Sportlo speciale 'Ago, 80 ..., domenica 19 giugno 2022 si correrà il Gran Premio di Germania Dove eravamo rimasti con il Gp di Catalogna Degno di nota, ma in maniera negativa è stato l'errore da principiante di... MotoGP, Aleix Espargarò: Ero senza moto, Pol mi diede uno stipendio Il campione del mondo sul collega della Honda: "Ha vinto sempre al Sachsenring, con lui ci sarebbe stata più motivazione" ...ROMA - "No, non è la stessa cosa. Alla fine Marquez ha vinto sempre lì. Mi motiverebbe di più vincere con lui in pista, perché nessuno ci è riuscito. Da lui ho imparato molto e voglio continuare ad im ...