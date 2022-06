Mondiali: quattro Paesi sudamericani rilanciano candidadura 2030 (Di giovedì 16 giugno 2022) Il Governo e le autorità sportive di Paraguay, Argentina, Cile e Uruguay hanno rilanciato l'offerta per ospitare congiuntamente la fase finale della Coppa del Mondo di calcio nel 2030. "Il nostro ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) Il Governo e le autorità sportive di Paraguay, Argentina, Cile e Uruguay hanno rilanciato l'offerta per ospitare congiuntamente la fase finale della Coppa del Mondo di calcio nel. "Il nostro ...

Pubblicità

petrazzuolo : RT @napolimagazine: MONDIALI - Quattro Paesi sudamericani rilanciano la candidatura per il 2030 - susydigennaro : RT @napolimagazine: MONDIALI - Quattro Paesi sudamericani rilanciano la candidatura per il 2030 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MONDIALI - Quattro Paesi sudamericani rilanciano la candidatura per il 2030 - apetrazzuolo : MONDIALI - Quattro Paesi sudamericani rilanciano la candidatura per il 2030 - napolimagazine : MONDIALI - Quattro Paesi sudamericani rilanciano la candidatura per il 2030 -