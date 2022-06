Mondiali di beach volley | Menegatti-Scampoli e Lupo-Ranghieri agli ottavi di finale

(Di giovedì 16 giugno 2022) Roma – Così come nel tabellone femminile, sono due le coppie tricolori maschili che hanno conquistato l’accessodidei Campionati del Mondo diin programma oggi presso il Parco del Foro Italico. Ad infiammare il pubblico presente questa sera sono state le due formazioni composte da Nicolai/Cottafava e, abili a superare i propri avversari al termine di due maatch davvero ben giocati. Oggi, con diretta su Rai Sport le coppie tricolori scenderanno in campo, rispettivamente, alle ore 21 e alle ore 22. Salutano invece il torneo Enrico Rossi e Adrian Carambula che, purtroppo, hanno disputato una rassegna iridata fortemente penalizzata dalle condizioni fisiche di Adrian Carambula alle prese con un problema al ginocchio ...

Entra nelle fasi più calde il calendario dei Mondiali di Beach Volley, che proseguirà fino al 19 giugno al Foro Italico. Sono novantasei, 48 nel femminile e altrettante nel maschile, le coppie