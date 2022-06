Mondiale nuoto paralimpico: l’Italia in vetta con 42 medaglie, verso il record (Di giovedì 16 giugno 2022) C’è un’Italia che vince e che continua a stupire. Ai Campionati del Mondo di nuoto paralimpico di Funchal, sull’isola di Madeira, in Portogallo, gli azzurri guidano il medagliere della manifestazione, davanti a Stati Uniti e Gran Bretagna. Il conto delle medaglie al termine della quinta giornata di gare per l’Italia parla di 19 ori mondiali, 15 argenti e 10 bronzi per un totale di 42 medaglie. Oggi è stata una giornata emozionante. Ha stupito ancora Simone Barlaam, che ha vinto la finale dei 400 stile libero, S9, con il tempo di 4’10”78, nuovo record europeo. Tre gare e tre titoli mondiali per l’atleta azzurro che si è preso una nuova rivincita: nei 400 stile era rimasto fuori dal podio alle Paralimpiadi di Tokyo. Ma con lo stato di forma di questi giorni non ce n’era ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 16 giugno 2022) C’è un’Italia che vince e che continua a stupire. Ai Campionati del Mondo didi Funchal, sull’isola di Madeira, in Portogallo, gli azzurri guidano ilre della manifestazione, davanti a Stati Uniti e Gran Bretagna. Il conto delleal termine della quinta giornata di gare perparla di 19 ori mondiali, 15 argenti e 10 bronzi per un totale di 42. Oggi è stata una giornata emozionante. Ha stupito ancora Simone Barlaam, che ha vinto la finale dei 400 stile libero, S9, con il tempo di 4’10”78, nuovoeuropeo. Tre gare e tre titoli mondiali per l’atleta azzurro che si è preso una nuova rivincita: nei 400 stile era rimasto fuori dal podio alle Paralimpiadi di Tokyo. Ma con lo stato di forma di questi giorni non ce n’era ...

