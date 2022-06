Modena, bimbo caduto dalla finestra: disposta la perizia psichiatrica per la babysitter (Di giovedì 16 giugno 2022) È stata disposta la perizia psichiatrica per Monica Santi, la babysitter che a Soliera, nel modenese, ha confessato di aver fatto cadere dalla finestra del secondo piano il bambino di 13 mesi che avrebbe dovuto accudire. I periti dovranno determinare se Santi fosse in grado di intendere e volere al momento dell’atto. Come evidenzia l’Ansa, dall’esito della perizia dipenderà anche se la babysitter potrà o meno essere processata. La 32enne, attualmente in custodia cautelare al carcere Sant’Anna di Modena, verrà esaminata da tre diversi periti: uno scelto dal giudice del tribunale di Modena, uno dal suo avvocato, e uno dai genitori del bambino. I periti si esprimeranno entro 60 giorni. La prossima udienza è prevista il ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 giugno 2022) È statalaper Monica Santi, lache a Soliera, nel modenese, ha confessato di aver fatto caderedel secondo piano il bambino di 13 mesi che avrebbe dovuto accudire. I periti dovranno determinare se Santi fosse in grado di intendere e volere al momento dell’atto. Come evidenzia l’Ansa, dall’esito delladipenderà anche se lapotrà o meno essere processata. La 32enne, attualmente in custodia cautelare al carcere Sant’Anna di, verrà esaminata da tre diversi periti: uno scelto dal giudice del tribunale di, uno dal suo avvocato, e uno dai genitori del bambino. I periti si esprimeranno entro 60 giorni. La prossima udienza è prevista il ...

Pubblicità

Carlino_Modena : Bimbo caduto dalla finestra a Soliera, disposta la perizia psichiatrica per la babysitter - FuKalyar : RT @Clutcher: A Modena siamo arrivati a 1 bimbo su 4 che non fa religione, a Bologna e Firenze siamo già a 1 su 3 Quando gentilmente anche… - Carlino_Modena : Incidente in A22, morta una donna. Grave un bimbo di 13 anni - Clutcher : A Modena siamo arrivati a 1 bimbo su 4 che non fa religione, a Bologna e Firenze siamo già a 1 su 3 Quando gentilm… - bizcommunityit : Incidente in A22, morta una donna. Grave un bimbo di 10 anni. Traffico in tilt - Cronaca -