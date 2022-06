Moda tendenze acconciature estate 2022, è gettonato il frisé di Gigi Hadid (Di giovedì 16 giugno 2022) Questa estate 2022 sono di tendenza molti tipi di acconciature. In particolare quella più gettonata è senza nessun dubbio è il frisé. Quest'ultimo è sfoggiato con molta disinvoltura anche da Gigi Hadid. Ha scelto questa pettinatura anche Nicole Kidman e invece in passato era portata da Barbara Streisand. Quindi questa meravigliosa acconciature non può mai mancare nei prossimi mesi. Adesso è arrivato il momento di scoprire tutte le ultime novità del momento. Novità acconciature estate 2022 Ultimamente è ritornato di tendenza il frisé. Gigi Hadid ha sfoggiato questo meraviglioso effetto durante una campagna pubblicitaria. Anche Nicole Kidman realizza in molte occasioni ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 16 giugno 2022) Questasono di tendenza molti tipi di. In particolare quella più gettonata è senza nessun dubbio è il. Quest'ultimo è sfoggiato con molta disinvoltura anche da. Ha scelto questa pettinatura anche Nicole Kidman e invece in passato era portata da Barbara Streisand. Quindi questa meravigliosanon può mai mancare nei prossimi mesi. Adesso è arrivato il momento di scoprire tutte le ultime novità del momento. NovitàUltimamente è ritornato di tendenza ilha sfoggiato questo meraviglioso effetto durante una campagna pubblicitaria. Anche Nicole Kidman realizza in molte occasioni ...

