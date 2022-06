Pubblicità

leggoit : Million Day e Million Day Extra, estrazione di giovedì 16 giugno 2022: numeri vincenti - infoitestero : Million Day e Million Day-Extra, estrazione di oggi giovedì 16 giugno 2022. Tutti i numeri vincenti. L'ultimo - italiaserait : Million Day ed Extra giovedì 16 giugno 2022: numeri vincenti dell’estrazione di oggi - retewebitalia : Nel Palermitano gioca due euro al Million Day e vince un milione - #retewebitalia #news #oggi #italia #notizie… - palermo24h : Nel Palermitano gioca due euro al Million Day e vince un milione -

Extra , le estrazioni dei numeri vincenti di oggi giovedì 16 giugno 2022. Seguite su Leggo.it la diretta dell'estrazione. MillionDay è il gioco che permette di vincere un milione di ..., di seguito i cinque numeri estratti relativi a giovedì 16 giugno. Il gioco a premi mette in palio un massimo di 1 milione di euro. Il MillionDay è un nuovo gioco a premi gestito da ...Advent Technologies Holdings, Inc. (NASDAQ: ADN) ("Advent"), an innovation-driven leader in the fuel cell and hydrogen technology space, is pleased to announce that it has received notification from t ...Ottavo appuntamento di giugno con il Million Day. Per partecipare è necessario compilare una schedina selezionando 5 numeri compresi tra l’1 e il 55 e attendere le estrazioni delle combinazioni numeri ...