Milano, via Bolla, De Corato: «Il Comune cerca alibi per ritardare gli sgomberi degli abusivi, alla faccia delle 23 mila persone in attesa da decenni» (Di giovedì 16 giugno 2022) ASCOLTA IL PODCAST «È il tipico modus operandi della Sinistra, edulCorato da belle parole, che consiste nel prendere tempo, scovando escamotage per garantire agli abusivi la permanenza illecita negli immobili e, addirittura, assicurare loro “soluzioni alternative”, cioè altri alloggi» Leggi su 7giorni.info (Di giovedì 16 giugno 2022) ASCOLTA IL PODCAST «È il tipico modus operandi della Sinistra, edulda belle parole, che consiste nel prendere tempo, scovando escamotage per garantire aglila permanenza illecita negli immobili e, addirittura, assicurare loro “soluzioni alternative”, cioè altri alloggi»

Pubblicità

petergomezblog : Pride Milano, il Pirellone si illuminerà di colori arcobaleno e un rappresentante della Regione andrà al corteo: pa… - santegidionews : Presentazione del libro 'La seconda lettera. Corrispondenza con un condannato a morte'. #16giugno #Milano Via degli… - borghi_claudio : Controllate la tessera elettorale. Se non la trovate o se non ha più spazio per i timbri andate all'ufficio elettor… - lillydessi : Green Day ieri a Milano: “Siamo tutti ancora vivi! Grazie per averci aspettato 2 anni!' - Sky Tg24 - lillydessi : Facce da Green Day a Milano: guarda le foto scattate a I-Days Festival - Virgin Radio -