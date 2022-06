Milano-Monza Motor Show | lo spettacolo dei motori apre i battenti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo un esordio difficile – inizialmente previsto nel 2020, poi rimandato più volte a causa della situazione pandemica e infine fatto slittare, appunto, allo scorso anno – la seconda edizione delè ai nastri di partenza. Il salone delle due e quattro ruote, a cielo aperto e diffuso, si inaugura oggi e va avanti fono a domenica 19 giugno, e anche in questa seconda edizione coinvolgerà tanto la città diquanto quella di. L’una sarà principalmente lo scenario delle esposizioni statiche, l’altra, invece, sarà il luogo dove le auto esposte si animeranno (e non poteva essere altrimenti): sabato 18 e domenica 19 giugno, infatti, sarà l’occasione per vedere da vicino, a pista a, supercar, hypercar, ma anche concept e auto d’epoca, ...