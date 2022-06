Milano: Fontana dà il via al 'MiMo', 'evento strategico per comparto automobilistico' (Di giovedì 16 giugno 2022) Milano, 16 giu.(Adnkronos) - "Un evento importante e strategico per il comparto automobilistico lombardo e, più in generale dell'intero Paese". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha definito il 'MiMo', intervenendo questa mattina, in piazza Duomo, a Milano, all'inaugurazione della seconda edizione del Milano Monza Motor Show, in programma fino al 19 giugno. All'appuntamento era presente anche l'assessore regionale all'Innovazione, Istruzione e Università, Fabrizio Sala. "Quella che si inaugura oggi -afferma Fontana- è la seconda edizione. La prima è stata una scommessa vincente in cui abbiamo da subito creduto molto. Anche quest'anno confermiamo, pur nell'attuale periodo di generale ... Leggi su iltempo (Di giovedì 16 giugno 2022), 16 giu.(Adnkronos) - "Unimportante eper illombardo e, più in generale dell'intero Paese". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio, ha definito il '', intervenendo questa mattina, in piazza Duomo, a, all'inaugurazione della seconda edizione delMonza Motor Show, in programma fino al 19 giugno. All'appuntamento era presente anche l'assessore regionale all'Innovazione, Istruzione e Università, Fabrizio Sala. "Quella che si inaugura oggi -afferma- è la seconda edizione. La prima è stata una scommessa vincente in cui abbiamo da subito creduto molto. Anche quest'anno confermiamo, pur nell'attuale periodo di generale ...

fattoquotidiano : Caso camici, la procura di Milano ricorre contro il proscioglimento di Fontana e altri 4: “Il governatore fece suoi… - TV7Benevento : Milano: Fontana dà il via al 'MiMo', 'evento strategico per comparto automobilistico' - - RobertoBerretta : RT @SkyTG24: Allarme siccità in Lombardia, Fontana: 'Situazione delicata' - a42nno : RT @SkyTG24: Allarme siccità in Lombardia, Fontana: 'Situazione delicata' - SkyTG24 : Allarme siccità in Lombardia, Fontana: 'Situazione delicata' -